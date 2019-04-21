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Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bucaspor, sahasında Gölcükspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi 35 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'de boy gösterecek.



Stat: Yeni Buca


Hakemler: Murat Oğuz, Onur İçyer, Şeyhmus Baysal


Bucaspor: Mert, Doğan, Özcan, Oğuz (Emre dk. 89 ?), Fatih Kaan (Osman dk. 65), Cuma, Erhan, Saruhan, Muhammed (Enes dk. 73), İbrahim, Yıldıray


Gölcükspor: İlyas, Kadir, Sedat, Erdem, Uğur, Rıdvan, Ömer, Selim (Furkan dk. 82 ?), Onur, Uğur (İsmail dk. 65), Batuhan


Goller: Yıldıray (dk. 89) (Bucaspor), Uğur (dk. 59) (Gölcükspor)


Kırmızı kartlar: İbrahim (dk. 79) (Bucaspor), Batuhan (dk. 79) (Gölcükspor)


Sarı kartlar: Muhammed (Bucaspor), Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)

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