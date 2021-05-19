Bucaspor finalde

1928 Bucaspor, TFF 3.
Lig Play-Off yarı finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Yeşilyurt Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Murat Erdoğan, Burak Cansız, Cemil Tunç
Bucaspor 1928: Kıvanç, Ufuk, Saruhan, Berke (Hasan dk. 90+2 ?), Osman, Oğuz, Yusuf Can (Enes dk. 76), Gökhan, Alper, Ahmet, Tunç
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail, Emre, Akın, Gökhan, Ayhan (Anıl dk. 69), Deniz (Uğurcan dk. 68), Erçin, İlker, Erhan, Mücahit, Halil
Kırmızı Kart: Mücahit (dk. 87) (Yeşilyurt Bld)
Sarı Kartlar: Uğur Balcıoğlu (Teknik Direktör), Yusuf Can, Kıvanç (Bucaspor 1928), Ayhan, Akın (Yeşilyurt Bld)