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Bucaspor finalde

1928 Bucaspor, TFF 3.

Lig Play-Off yarı finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Yeşilyurt Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.



Stat: Yeni Buca


Hakemler: Murat Erdoğan, Burak Cansız, Cemil Tunç


Bucaspor 1928: Kıvanç, Ufuk, Saruhan, Berke (Hasan dk. 90+2 ?), Osman, Oğuz, Yusuf Can (Enes dk. 76), Gökhan, Alper, Ahmet, Tunç


Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail, Emre, Akın, Gökhan, Ayhan (Anıl dk. 69), Deniz (Uğurcan dk. 68), Erçin, İlker, Erhan, Mücahit, Halil


Kırmızı Kart: Mücahit (dk. 87) (Yeşilyurt Bld)


Sarı Kartlar: Uğur Balcıoğlu (Teknik Direktör), Yusuf Can, Kıvanç (Bucaspor 1928), Ayhan, Akın (Yeşilyurt Bld)

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