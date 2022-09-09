Bucaspor, iki transferi birden duyurdu

Bucaspor 1928, 30 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Konyaspor'dan 22 yaşındaki önlibero Adem Eren Kabak'ı ise 1 yıllığına kiraladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yaz transfer sezonunun son dakikalarında iki transferi birden açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Denizlispor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe'yi kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, Konyaspor'dan 22 yaşındaki önlibero Adem Eren Kabak'ı da 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Bucaspor, kadrosuna kattığı oyunculara başarılar dileyerek, transferlerin camiaya hayırlı olmasını temenni etti.