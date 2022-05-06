Bucaspor, play-off için son sınavında

Lig Beyaz Grup son hafta maçında konuk edeceği Tarsus İdman Yurdu'nu yenerek play-off'a kalmak istiyor.

TFF 2. Lig'de son haftalarda gösterdiği kötü performansla play-off potasının dışında kalan Bucaspor 1928, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Yarın saat 15.00'te Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Murat Türkoğlu düdük çalacak.

Maç öncesinde Bucaspor, topladığı 50 puanla 7. sırada bulunurken, konuk Tarsus İdman Yurdu ise 55 puanla 3. sırada yer alıyor. Play-off potasında olmayı garantileyen rakibi karşısında Bucaspor'a galibiyetten başka bir sonuç yaramıyor. Ancak play-off yolunda sarı-lacivertlilere kazanmak da yeterli olmayacak. İzmir temsilcisi, sıralamada üstünde yer alan Isparta 32 Spor ve 24 Erzincanspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. İki takımın puan kaybetmesi ve Bucaspor'un kazanması halinde İzmir temsilcisi, play-off'a kalabilecek.