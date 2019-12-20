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Buca'ya 310 yeni konteyner

Buca’nın tüm mahallelerinde başlattığı hijyen seferberliğiyle dikkat çeken Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen 310 adet yeni konteyneri eksiği belirlenen bölgelere yerleştirdi.

Buca'nın tüm mahallelerinde başlattığı hijyen seferberliğiyle dikkat çeken Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen 310 adet yeni konteyneri eksiği belirlenen bölgelere yerleştirdi.



Kentin temizliği için hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Buca Belediyesi, altyapıdaki eksiklikleri gidermek için de tüm imkânlarını seferber ediyor. Bu anlayışla çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokaklardaki konteyner ihtiyaç noktalarını tek tek tespit etti. Eksiklikler için İzmir Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirilen taleplerin ardından, 310 adet paslanmaz, su ve koku geçirmez galvaniz yeni çöp konteyneri Büyükşehir'in hibesi olarak belediye bünyesine dahil edildi. Vatandaşların talepleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda belediye bünyesine katılan yeni konteynerler belirlenen yerlere yerleştirildi. Eski konteynerler ise bakıma alınarak yeniden kullanıma hazırlandı. Özellikle ana arterlerde, otobüs duraklarına yakın olan yerlerde de konteyner sayıları artırıldı. Konteyner alımı ve yenileme çalışmaları 2020 yılında da devam edecek.

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