Burak Acar: "Mega yat üretiminde İzmir de söz sahibi olmalı"

Denizcilik Haftası programına katılan Poseidon Marine Eng. kurucusu Burak Acar, İzmir'de kurulacak bir mega yat imalatı organize bölgesi ile kent ekonomisine yıllık 200 milyon dolarlık katkı, 5 bin kişiye de istihdam sağlanabileceğini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı ile Marina ve Yat İşletmeciliği Programı öğrencileri tarafından kurulan Denizcilik Topluluğunun düzenlediği 5. Denizcilik Haftası, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini buluşturdu. 5 gün süren Denizcilik Haftası etkinlikleri kapsamında MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanı ve Marina Yatırım Danışmanı Kemal Saatçioğlu moderatörlüğünde 'Liman Kentlerinde Tekne İmalatı, Marinalar ve Etkileşimleri' başlıklı bir panel de gerçekleştirildi.

"5 bin kişiye istihdam sağlanabilir"

Türkiye'nin denizcilik alanındaki lokomotif sektörlerinden biri olan mega yat üretiminde İzmir'in de söz sahibi olması gerektiğini belirten Poseidon Marine Eng. kurucusu Burak Acar, "Günümüzde 120 metrelik orta boy bir kimyasal tankerin satış fiyatı 10-12 milyon dolarken, 50-60 metrelik bir mega yatın satış fiyatı 20 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Yani mega yatların ekonomik katma değeri gemilere göre çok daha yüksek bir oranda. Bu doğrultuda İzmir'de kurulacak bir mega yat imalatı organize bölgesi ile yıllık yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde edilebilir, doğrudan ve dolaylı iş gücü ihtiyacından dolayı da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanabilir" dedi.

"İzmir'de yaklaşık 200 dönümlük bir parsel üzerine kurulacak modern üretim tesisleri ile dünya genelinde artarak devam eden mega yat talebini karşılayacak bir üs oluşturulabilir" diyen Acar, üs için mekan önerisinde bulundu. Acar, "Öncelikle denize kıyısı olan bir yer olmalı; ancak İzmir özelinde baktığımızda deniz kıyısında imalat ruhsatı verilmiş olan tekne üretim yeri bulunmuyor. Tek imalat yapılabilen yer Alaybey Askeri Tersanesi; burada da imalat yapabilmek için gerekli izinlerin alınması zaman ve maliyet artırıcı bir unsur. Benim önerim mevcut Aliağa gemi söküm bölgesinin bir kısmının gemi inşa faaliyetlerine ayrılmasıdır" diye konuştu.

Gökova-Ören Marina Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Önder Karaduman ise, Türkiye'nin özellikle İzmir gibi büyükşehirlerinde neden büyük kapasiteli marinalara ihtiyaç olduğunu anlattı. Karaduman, "Akdeniz çanağında dolaşan 2 milyona yakın tekne bulunuyor. Bunların gidebileceği yer sayısı kısıtlı. Bunu İzmir gibi büyükşehirlerin değerlendirmesi gerekir. Bugün Barcelona Marinası gibi bir marinada otel ücretlerinden çok daha yüksek bağlama ücretleri mevcut. Buna göre ülkemizdeki marina master planları 5 yılda bir güncellenmeli ve talebi yüksek yerler iyi belirlenmeli" diye konuştu.

Yerli üretim vurgusu

Türkiye'nin mega yat üretiminde dünya 3'üncüsü olduğunu hatırlatan IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da, İzmir ve Türkiye ekonomisinin ancak yerli üretimle büyüyebileceğinin altını çizdi. Akaltan, İzmir gibi bir kentin şehir merkezinde çok daha büyük kapasiteli bir marinanın var olması gerektiğini de söyledi.

Mimar ve Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, 'Optimum 8,5' ismini verdiği tekneyi üretmeyi başararak çocukluk hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı. Optimum 8,5'in Türkiye'de üretilen ve CE belgesi olan ilk yelkenli tekneler arasında yer aldığını belirten Uyar, "10 yaşlarındayken Sadun Boro'nın hikayesinden oldukça etkilenmiştim ve günün birinde bir yelkenli tekne üretmeyi kafama koymuştum. 2002 yılında bu hayalimi gerçek bir proje olarak ele aldım. Böylece ortaya seri olarak imal edilmek üzere tasarlanmış, bir aileyi rahatça denizde yaşatabilecek konfora sahip 'performance cruiser' tipi Optimum 8,5 teknesi çıktı. Her biri ortalama 28 bin euroya mal olan üç adet Optimum 8,5 üretebildik. Önümüzdeki günlerde teknenin tekrar üretimini sağlamayı planlıyoruz" dedi.