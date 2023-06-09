Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor ile yoluna devam eden başantrenör Burak Gören, "Aliağa'mızın tüm fertleriyle oluşan sevgi ortamına layık olmaya çalışacağım” dedi.

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz günlerde 2023-2024 sezonunda da başantrenör Burak Gören ile yola devam edeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Burak Gören de yaptığı açıklamada Aliağa'nın yuvası olduğunu vurgulayarak, “Her geçen gün büyüyen, kuvvetli ve istikrarlı bir yapının temel taşlarından birisi olmak beni gururlandırıyor. Aliağa'mızın tüm fertleriyle oluşan sevgi ortamına layık olmaya çalışacağım. Kulüp yönetimimiz başta olmak üzere yakın çalışma arkadaşlarımızın bana ve ekip arkadaşlarıma gösterdikleri güven için teşekkür ederim. Yıllardır büyüyen kuvvetli bir ilişki kurduğumuz Aliağa halkına, gösterdikleri sevgi için minnettarım. Daha güçlü ve rekabetçi bir Aliağa Petkimspor için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir heyecanla, mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.