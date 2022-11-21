Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-75 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, “Koçluk kariyerimin en zorlu haftalarından biriydi” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayan Aliağa Petkimspor, sahadan 79-75 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, ”Koçluk kariyerimin en zorlu haftalarından biriydi, 4-5 oyuncu ile antrenman yaptık” şeklinde konuştu.

“Son gün dahi kimin oynayacağını bilmiyorduk”

Zorlu bir hafta geçirdiklerini dile getiren Gören, "Bugün sonucu almak önemliydi. Gerçekten çok zorlu bir hafta geçirdik. Benim de koçluk kariyerimin en zorlu haftalarından biriydi. 4-5 oyuncu ile antrenman yaptık, çok ağır hastalarımız vardı. Son gün dahi kimin oynayacağını bilmiyorduk. Dün otelde bile herkese serum bağlanıyordu. Bugün mücadele edebilmek, kazanabilmek ve o enerjiyi bulmak önemliydi. Sahadaki oyuncularla da bunu başardık" ifadelerini kullandı.

“Hastalıklar nedeniyle dar bir rotasyonla oynamak zorunda kaldık”

Hastalıkların takımı kötü etkilediğini söyleyen Ergün, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli bir galibiyetti çünkü lig çok zorlu bir yer. Bu galibiyetler bizi ligin sonuna doğru en azından tehlikeli bölgeden uzak tutacak. Büyükçekmece takımını da, başta Özhan Çıvgın olmak üzere tebrik ediyorum. Hiç galibiyetleri olmayan bir takımmış gibi basketbol oynamıyorlar. Çok çalışan ve maçın sonuna kadar direnen bir takım. Bundan sonra ligde kendilerine başarılar diliyorum. Hastalıklar nedeniyle dar bir rotasyonla oynamak zorunda kaldık. Bugün basketbol düzeyi olarak biraz gerideydik. Bu hafta çalışıp tekrar bunu yukarı çekeceğiz."