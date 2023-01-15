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Burak Gören: “Zor bir dönemden geçiyoruz”

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, "Zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında evinde Türk Telekom'a 70-89 mağlup olan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören şu ifadeleri kullandı: ”Zor bir dönemden geçiyoruz. Bugün mücadele ve enerji düzeyimiz çok iyiydi. Üçüncü periyodun sonuna kadar maçın içerisindeydik. Son periyotta konsantrasyon olarak kopma yaşadık. Hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız. Rakibimiz Türk Telekom'u tebrik ediyorum.”


İzmir Temsilcisi Aliağa Petkimspor Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyetle 20 puanla 13 sırada bulunuyor.

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