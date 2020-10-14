Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı

Bursa'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, aracın kaputundan yılan çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yılanı İzmir'de itfaiye ekipleri araçtan çıkardı.

İzmir'den Bursa'ya giden K.F. ve R.F., İzmir'e dönmek için geçen pazartesi günü otomobille yola çıktı. K.F. otomobiliyle seyir halindeyken, Bursa'nın Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. Yılanı gören K.F., otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine K.F., iddialara göre Karacabey'de itfaiyeye giderek durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. K.F., yılanın yolda otomobilinden düştüğünü düşünerek, İzmir'e doğru tekrar yola çıktı.

K.F., Manisa'ya geldiğinde otoyolda yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken K.F., otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen yılanı bulamadı. Daha sonra yoluna devam eden K.F., İzmir'e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. K.F., otomobilini tamirciye götürünce, tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Yılan, tamirciye çağrılan İzmir İtfaiyesi tarafından bulunarak araçtan çıkarıldı.

Öte yandan, seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kaputtan çıkan yılanın bir süre bu şekilde yol aldığı görüldü.