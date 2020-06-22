Burun ameliyatı sonrası yüzme uyarısı

Yaz aylarında burun ameliyatı geçiren hastaların "Burun ameliyatlarından sonra denize ve havuza girilebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hünkar Batıkhan, "Denize mutlaka, havuza asla" dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hünkar Batıkhan, yaz aylarında burun ameliyatı geçiren hastaların "Burun ameliyatlarından sonra denize ve havuza girilebilir mi?" sorusunu yanıtladı. Burun ameliyatlarından sonra denize girmenin iyileşmeye yardımcı olacağını ifade eden Dr. Batıkhan, "Burun ameliyatlarında, burun içindeki kemiği ve kıkırdağı örten tabakayı ayırıyoruz ve onları sonra tekrar birleştiriyoruz yanı sıra dikişler atıyoruz. Bu işlemler sonrası iyileşme olurken burnun içinde krut dediğimiz kabuklar oluşuyor. Bu kabuklar süreçte burnu tıkayabiliyor ve hastanın nefesini etkileyebiliyor. Biz zaten, hem burun mukozasındaki ödemi azaltabilmek ve giderebilmek için hem de oradaki kabukların atılabilmesini sağlamak için ameliyattan hemen sonra hastaya deniz suyu, okyanus suyu dediğimiz bir sprey öneriyoruz. Eğer yaz aylarında isek spreyin doğalına erişme, deniz suyuna girme şansımız varsa bu hasta için daha da iyidir. Bu durumda hastanın denize girmesinde sakınca olmadığı gibi aksine işlem sonrasında denize girmesi faydalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta; denize sabah erken vakitlerde, güneş çok yukarıda değilken ya da akşam saatlerinde girilmelidir" dedi. Burun operasyonlarının ardından havuzu bir süre asla önermediklerini anlatan Dr. Batıkhan, sebebini ise şöyle açıkladı: "Havuzda klor var. Klorlu havuz suyu burun mukozasında ödem, şişme yapar. Yanı sıra havuzun ne kadar sıhhi olduğunu bilemeyiz. Bu da enfeksiyon kapma riskini doğurur. İşlemden sonra 3-5 hafta önermiyoruz ancak iyileşme sağlanınca girilebilir."