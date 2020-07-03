Burun ameliyatından memnun kalmayanlara ikinci şans

Hünkar Batıkhan, revizyon burun estetiğini ve karşılaşılabilecek durumları anlattı.

Burun ameliyatları sonrasında beklediği sonucu alamayan hastaların revizyon burun estetiğini tercih ettiğini dile getiren KBB Uzmanı Dr. Batıkhan, daha önce operasyon geçirmiş bir burnun tekrar operasyona girmesinin bir takım farklılıkları olduğunu söyledi. Bu işlemi düşünen hastaların öncelikle kendi doktorlarına durumu anlatması gerektiğini ifade eden Dr. Batıkhan, "Ancak hastaların kendi doktorları ile arasındaki güven bağı sarsıldıysa başka doktora gitmeyi tercih ediyorlar. Bu şekilde biz gelen hastalara ön görüşmede ikinci ameliyattan sonra istenilene ne kadar yakınlaşabileceğimizi söylüyoruz" dedi.

Hastalarda güven problemi oluşuyor

Revizyon burun estetiği ile burnun yeniden inşa edildiğini ve bunun bir takım riskleri olduğunu anlatan Dr. Batıkhan, "Daha önce güveni kırılmış bir hastayı tekrar bir başka doktora güvendirmek zor. İlk zorluk aslında burada başlıyor. Bu da işin psikolojik durumu. Hasta, 'Neler olacak, aynı şeyler olacak mı, size güvenebilir miyim?' gibi sorularla geliyor. Biz de tüm süreci anlatıp kendi kararına bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kıkırdak sorunu

Revizyon ameliyatlarında, ilk ameliyata göre zorluklardan bir tanesinin de kıkırdak olduğunu anlatan Dr. Batıkhan, "İlk ameliyatta burnun kendi kıkırdakları kullanıldığından, ikinci ameliyata kıkırdak kalmayabiliyor ancak ikinci ameliyatta da kıkırdak lazım. Vücutta iki kıkırdak noktamız vardır. Biri kulak, ikincisi ise meme altında kemikleşmemiş kaburga kıkırdağıdır. Kulaktaki kıkırdak her zaman yeterli olmadığı için kaburgadakine başvurulabilmektedir. Bu durumda hastanın ekstra bir cerrahi işleme girmesi gerekmektedir" diye konuştu. Kaburga kıkırdaklarının 40 yaşında sonra kemikleşmeye başladığını ve bu durumda onların da kullanılamadığı durumlar olduğunu hatırlatan Dr. Batıkhan, "Bu gibi durumlarda kadavra kıkırdakları var. Kıkırdak bankalarında özel şoklanmış kıkırdaklar satılıyor. Biz de firmalar vasıtasıyla alıyoruz ve o kaburga kıkırdaklarını şekillendirip burun içinde rahatlıkla kullanabiliyoruz" diye konuştu.

Cilt sağlığı vurgusu

Bir diğer riskin de cilt sağlığı ile ilgili olduğunun altını çizen Dr. Batıkhan, "Tekrar iz olmaması için genellikle eski iz yerinden girilmeye çalışılır. Ama tabii ki yara dokusuyla cilt sıkı sıkıya yapıştığı için cilde zarar verilebilir ve cildin beslenmesi bozulabilir. Cildin beslenmesi bozulursa da cilt erir. O yüzden revizyon cerrahisinin deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.