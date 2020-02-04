Burun estetiğinde kişiye özel yaklaşım

Dr. Hünkar Batıkhan, teknolojinin gelişmesi ve bu alandaki deneyimin artmasıyla birlikte burun estetiği (rinoplasti) ameliyatlarında 'kişiye özel' yaklaşımın öne çıktığını söyledi. Dr. Batıkhan, "Artık kişiye özel planlanan, daha doğal ve nefes alan burunlar tercih ediliyor" dedi.

Burun estetiği ameliyatı olmak için gelen hastaları detaylı olarak inceleyip beklentilerini öğrendikten sonra 'kişiye özel' yaklaşımla ameliyat planı yaptıklarını anlatan Dr. Hünkar Batıkhan, "Öncelikle endoskopik olarak burun içerisine bakıyoruz. Nefes alma sıkıntısı, kemik veya kıkırdak eğriliği olup olmadığını inceliyoruz. Burun aynı zamanda bir nefes organıdır. Estetik açıdan burnu düzeltirken hastanın nefesini de bozmamamız gerekiyor. Burun estetiği ile birlikte nefes problemi varsa, bu sorunu da eş zamanlı çözüyoruz" diye konuştu. Dr. Batıkhan, burun cildi, yaş faktörü ve alışkanlıklar (sigara-alkol) gibi faktörleri değerlendirdikten sonra ameliyat planı yaptıklarını söyledi.

“Hocam, ameliyat olduğum belli olmasın”

Geçmiş yıllarda burun estetiği isteyen hastaların yüz ifadelerini göz önünde bulundurmadan küçük, kalkık ve kavisli burun istediklerini ifade eden Dr. Batıkhan artık nefes alan ve doğal burunların tercih edildiğini vurguladı. Dr. Batıkhan, "Hastalar artık, 'burnum çok yapmacık olmasın, ameliyat olduğu belli olmasın' diyerek bize geliyorlar. Burnun yüzle çok uyumlu olması gerekiyor. Hastalarım çoğu zaman, 'herkes bana sende bir değişiklik var' diyor. Biz nefes alan, farkındalık oluşturan burunlar yapmak istiyoruz. Aşırı estetik yapılan burunlar deformite açısından daha fazla risk taşıyor" dedi.