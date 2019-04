Burun estetiğinde ‘let down' dönemi

Dr. Bora Karaali, son dönemlerde burun estetiğinde sıklıkla uyguladıkları let down tekniğinin burun sırtını koruyan bir teknik olduğunu, bu teknikte burnun sırtını oluşturan kemik ve kıkırdak yapılar korunarak doğal bir burun sırtı sağlandığını belirtti.

Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Dr. Bora Karaali, burun estetiğinde let down tekniğini anlattı. Eski bir yöntem olmasına karşın son dönemlerde popülerliğinin arttığını kaydeden Op. Dr. Karaali, “Burun estetiklerinde uygun vakalarda burun sırtını korumak için let down tekniğini kullanıyoruz. Eskiden burun sırtındaki kemer ve fazlalıklar alınıp burun sırtını tekrar oluşturuyorduk. Bu teknikte ise kıkırdak kemiği içten çıkartıp, fazlalığı içeri çökertiyoruz. Burun sırtı bozulmadığı için doğal burun sırtı korunmuş oluyor. Burun sırtını tekrar oluşturmak için kıkırdak desteği kullanmaya, tekrar kıkırdak koymaya, ilave dikişe gerek kalmıyor. Dolayısıyla çok daha konforlu bir süreç yaşanıyor" dedi.

“Sıklıkla uyguladığımız bir yöntem”

Let down tekniği ile yapılan operasyonlarda şişlik ve morluk durumunun da yoğun yaşanmadığını kaydeden Op. Dr. Bora Karaali, “Let down tekniği son zamanlarda çok sık uyguladığımız bir yöntem. Şişlik ve morluk fazla yaşanmıyor. Ayrıca burun sırtı bozulmadığı için burundaki estetik çizgiler de korunmuş oluyor. Dolayısıyla burun daha doğal oluyor. Bu teknik eski bir teknik ancak birkaç yıldır çok popüler oldu. Biz uygun vakalarda bu yöntemi kullanıyoruz. Ancak uygun vakayı da çok doğru seçmemiz gerekiyor” diye konuştu.