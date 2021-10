Burun estetiğinde Push Down dönemi

Dr. Hünkar Batıkhan, özellikle Push Down ve Let Down operasyonlarının tercih edildiğini aktardı.

Burun estetiği operasyonlarının çoğunlukla estetik kaygılar nedeniyle tercih edildiğinin altını çizen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hünkar Batıkhan, “Ancak estetik ihtiyacın yanında burnun fonksiyonel bir yapı olduğu da unutulmamalıdır. Günümüzde estetiğin fonksiyonellikle bir arada sağlandığı, burun doğallığının korunarak görünümünün iyileştirildiği burun estetiği operasyonları Koruyucu (Preservation) Rinoplasti çatısı altında değerlendirilmektedir" dedi.

Hünkar Batıkhan, "Koruyucu Rinoplasti uygulamalarından biri de Push Down olarak adlandırılan tekniktir. Push Down Rinoplasti tıpkı Let Down Rinoplasti tekniği gibi burun sırtını ve burnun doğal yapılarını mümkün olduğunca koruyarak şeklinin düzeltilmesini esas almaktadır. Push Down burun estetiği tekniği özellikle kemerli, hörgüçlü burun deformitelerinde son derece başarılı sonuç vermektedir” şeklinde konuştu.

Push Down tekniği nedir

Koruyucu rinoplasti ameliyatlarında en çok uygulanan tekniklerden birinin ‘Push Down' olduğuna dikkat çeken Dr. Batıkhan, şöyle devam etti:

“Rinoplastide koruyucu bakış açısının benimsenmesi ve modern tekniklerin geliştirilmesi sayesinde artık hastalar için burun estetiği ameliyatları çok daha konforlu hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, elde edilen sonuçlarda da başarı yüzdesi giderek artmaktadır. Push Down Rinoplasti de son yıllarda bu alanda ön plana çıkan özel bir tekniktir. İngilizcede Push Down aşağı itmek/bastırmak anlamına gelmektedir. Push Down tekniğinde klasik rinoplastide olduğu gibi burun sırtı kemiği ve kıkırdak yapılar dışarı çıkarılmaz, koruyucu bir yöntem olduğu için burun deliğinden girilerek burun sırtı kemiğinin alt tarafı kesilir ve burun bu boşluğa bastırılarak oturtulur.”

Push Down burun estetiği nasıl uygulanır

Push Down tekniğinin uygulanması hakkında da bilgi veren Batıkhan, “Push Down Rinoplasti hastane ortamında kapalı yöntemle, hastaya genel anestezi verilerek uygulanır. Burun hörgücü hem kemik hörgüç hem de kıkırdak hörgüçten oluşur; yani kemikle birlikte ona bağlı bir kıkırdak yapıda vardır. Push Down Rinoplasti ameliyatında burun sırtı kemiğinin alt tarafı kesilerek bir boşluk oluşturulur. Sonrasında ya kemikle birlikte kıkırdak yapı bastırılarak aşağı indirilir ya da kemik köprü törpülenerek hemen yanındaki kıkırdak aşağı oturtulur. Push Down tekniğinin kullanıldığı Koruyucu Rinoplasti ameliyatı vak'aya göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 saat sürmektedir. Ameliyattan sonra hastalar duruma göre bir gece hastanede yatabilir” diye konuştu.

Push Down rinoplastinin avantajlarını anlatan Batıkhan, şöyle devam etti,

“Push Down yönteminde burun sırtının korunması ve bağ dokusuna olabilecek en az şekilde müdahale edilmesi sayesinde çok daha doğal ve başarılı sonuçlar elde edilir. Şu bir gerçek ki; dokuya siz ne kadar saygı gösterirseniz, doku da size o kadar saygı gösterir. Daha hızlı iyileşir, komplikasyon oluşmaz. Push Down tekniğinin de en büyük avantajı iyileşmenin son derece hızlı gerçekleşmesi ve komplikasyon riskinin az oluşudur. Bu teknikle yapılan burun estetiği ameliyatlarının diğer avantajları ise şu şekilde sıralanmaktadır. Burnun doğal yapısı bozulmaz; burun kemiği, kıkırdaklar ve yumuşak dokular arasındaki bağlantılar olabildiğince korunur. Çoğu vak'a kapalı ameliyat yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Uygulanan koruyucu teknikler sayesinde burun sırtının doğallığı bozulmaz, burun ışıkları korunur. Bu şekilde estetik açıdan çok daha doğal görünen ve hastanın yüzü ile uyumlu bir burun elde edilir.”