Burun estetiğinde yeşil meyve tüyosu

Dr. Mehmet Durmuşoğlu, burun estetiği olan hastaların burunda oluşan ödemlerini atması için yeşil meyve tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Burun estetiği olan hastaların en büyük şikayetlerinin başında gelen şişkinlik problemine Dr. Mehmet Durmuşoğlu'ndan ‘yeşil meyve' önerisi geldi. Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, yeşil meyvelerin vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olduğunu belirtti. Hastaların ameliyat öncesi en çok çekindiği konular arasında şişkinlik ve morarmanın geldiğini belirten Durmuşoğlu, “Burun estetiği düşünen hastaların en çekindiği konulardan burunda oluşacak şişlikler ve morluklar geliyor. Elbette bu ameliyatın getirdiği bir yan etki var. Erken dönemde özellikle birkaç hafta içerisinde bir miktar şişliğimiz oluyor ve göz altında bir miktar morarma oluyor. Çok belirgin oluşan şişlikler bir haftada geçiyor. Ama burunda devam eden özellikle bizim baktığımızda anladığımız bir şişlik birkaç ay sürebilir. Bu ödemleri geçirmek için masaj çok önemli. Uygun şekilde yapılacak masajlarla bu şişliğin hızla azaldığını biliyoruz” dedi.

Su tüketimi önemli

Fazla su tüketiminin ödemi geçirmek için kullanılan yöntemler arasında yer aldığını belirten Durmuşoğlu, “Hastalarıma şişlik ve ödemin atılması için verdiğim bir besin reçetem var. İlk önerim su tüketimini fazla yapmaları. Su tüketiminin yeterince olmasının ödemi hızlıca çözdüğünü biliyoruz. Bunun yanında yeşil renkli meyve ve sebzeler tercih edilebilir. Antioksidan özelliği olan ve vitamin bakımından da zengin olan bu meyveler bu besin öğeleri vücutta oluşan hem zararlı maddelerin atılması ve oluşan ödeminde azalmasında yararlı olmaktadır” diye konuştu.

“Maydanozu eksik etmeyin”

Yeşil meyvelerin şişliklerin daha çabuk geçmesine yardımcı olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, “Kahvaltıda maydanozu eksik etmemek lazım. Maydanozun içerisindeki etkenler, vücuttaki ödemin atılmasında yararı olacaktır. Ara öğünlerde şeker dengesiniz sağlamak istersek de tercihimizi kividen yana kullanabiliriz. Özellikle yaz mevsimine geçiş yaptığımız şu günler de salatalık tüketimini ben hastalarıma öneriyorum. Normal çay yerine günde bir bardak yeşil çay da tercih edilebilir. Hastalarımız bu meyvelerle ödemin atılmasını hızlandırabilirler” ifadelerini kullandı.