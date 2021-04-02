Burun estetiğinden sonra sakız yasağı

Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını açıkladı. Batıkhan, "Burun estetiği ameliyatından sonra sakız çiğnemeyin" uyarısını yaptı.

Dr. Hünkar Batıkhan, "Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı sonrasında beslenme nasıl olmalı?" sorusunun yanıtını verirken, Diyetisyen Büşra Taşçı da ameliyat sonrası tüketilmesi gerekenleri anlattı.

Su, meyve ve sebze tüketiminin yara iyileşmesini hızlandıracağını belirten Batıkhan, alkol, kafein ve nikotin içeren ürünlerin de bir süreliğine yasaklar listesinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

"Sakız çiğnemeyin"

Çok fazla çiğneme hareketinin de ameliyat edilen burundaki kemik ve dokuların iyileşmesini geciktireceği uyarısında bulunan Op. Dr. Hünkar Batıkhan, "Burun estetiği ameliyatından sonra sakız çiğnemeyin. Yine kuruyemiş gibi fazla çiğnenmesi gereken gıdalardan da uzak durun" uyarısında bulundu.

Diyetisyen Büşra Taşçı da hastaların özellikle beslenme konusunda uyması gereken kuralları maddeler halinde açıkladı. Taşçı, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Günlük 2-2.5 litre su tüketin. Gerekirse bitki çaylarıyla da desteklenebilir. Tuzlu gıdalar ve maden suyundan uzak durun. Yemeklere ekstra tuz atmayın. Alkol, kafein ve nikotin içeren ürünleri belli bir süre kullanmayın. Bu tür ürünler kan dolaşımını olumsuz etkileyecektir. Yara iyileşmesini hızlandırmak için protein ve C vitamin içeriği yüksek gıdaları tüketin. Fazla çiğneme hareketi burun kemiği ve dokuları iyileşme sürecinde olduğu için burun şekillenmesini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bu dönemde sakız çiğnemeyin. Kuruyemiş gibi fazla çiğnenmesi gereken gıdalardan da uzak durun. Kabız olmamak için sebze, meyve tarzı posa içeriği yüksek besinler tüketin. Kabızlık beraberinde zorlanma ve ıkınma hareketini de getireceği için burun kanamasını tetikleyebilir."