Burun kanamalarına dikkat

Dr. Cüneyt Altunay, yaz mevsiminde artış gösteren burun kanamalarının kişide ve çevresinde panik oluşturduğunu söyledi. Paniklemeden ilk önce kanamanın durdurulmaya çalışılması gerektiğini belirten Opr. Dr. Altunay, “Burun kanaması çocukluk çağında en sık yapısal ve genetik faktörler, mekanik travmalar, erişkinde ise yüksek tansiyon nedeniyle görülüyor. Ancak önce doğru yöntemle kanama durdurulmalı ve sonra nedeni araştırılmalıdır” dedi.

Burun kanalının önünde ve arkasında yüzeye yakın konumlanmış birçok kan damarı barındırdığını belirten İzmir Kent Hastanesi Dr. Cüneyt Altunay, her burun kanamasının tehlikeli olmamasına rağmen ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Altunay, "Burun kanamaları özellikle yaz döneminde farklı nedenlerle de olsa her yaş grubunda sık görülür, kişide ve çevresinde panik oluşturur. Burnun ön bölgesinde yüzeyel damarlanma oldukça yoğundur. Yaz mevsiminde ısı artışı nedeniyle damar geçirgenliğinin ve kuruluğun artması, burunla oynama, travma ve benzeri nedenlerle daha sık kanamayla karşılaşırız. Çocukluk çağında en sık yapısal ve genetik nedenler, mekanik travmalar erişkinde ise en sık neden yüksek tansiyondur. Travma sonucu oluşan burun kırıklarına da burun kanaması eşlik edebilir. Burnu kanayan bir kişide ilk yapılması gereken öncelikle panik olmadan kanamanın durdurulmasıdır. Bu durumda hasta kesinlikle yatırılmaz oturur vaziyette başparmak ve işaret parmakları ile buruna baskı uygulanır. Buna rağmen devam ediyorsa burun içine buzlu su çekilir ve sümkürülmeden silinir" dedi.

Bu işlemlerden sonra mutlaka uygun koşullarda KBB uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Kent Hastanesi KBB Uzmanı Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KBB muayenesinde öncelikli amaç kanın durdurulmasıdır. Muayene sonrası odak bulunursa küçük bölgesel anestezi ile her yaş gurubunda kimyasal bir madde ile noktasal yakma işlemi uygulanır. Her burun kanaması ciddi olarak ele alınmalıdır. Özellikle burun boşluğu arka bölümünde yüzeyel olarak bulunan küçük atardamarların kanaması yaşamsal anlamda mutlak acil KBB uzmanı müdahalesi gerektirir. Bu tip burun kanamalarına oturur vaziyette iken ağızdan da kan gelmesi eşlik eder. Her burun kanamasında ve kanama durdurulduktan sonra ise ileri inceleme gerekir. Bu incelemede kan tablosunu, kanamayı durdurucu sistemleri bozan kan hastalıkları, bazı malign hastalıklar, ilaç kullanımı, bazı hastalıklarda kan değerlerinin değişmesi, kemik iliğini etkileyen hastalıklar, karaciğer hastalıkları gibi birçok neden araştırılmalıdır. Burun boşluğu, geniz bölgesi ve sinüslerin ayrıntılı endoskopik muayenesi ve gereken durumlarda radyolojik incelemeler mutlaka yapılmalıdır."