Butik otelde bir kadının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesinin Akıncılar Mahallesi'nde, lokanta işlettiği öğrenilen Hamide Gezer'in (33), Birgi'deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma soruşturmayı genişletti. Kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö. (50), Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı. Kepçe operatörü olduğu öğrenilen C.Ö., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Kadının, yaklaşık 1 hafta önce ise C.Ö.'nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.