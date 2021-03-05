Büykşehir'de Soyer ve Kaseinov görüşmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u makamında ağırladı. Kaseinov, İzmir'de opera, konser, tiyatro gibi kültürel etkinlikler yapmak için destek isterken Başkan Soyer, “Dayanışmayı gerçekleştirecek ortak paydalar bulmak lazım. Kültür, sanat en güçlü ortaklardan. Onun üzerinden yol almak çok kıymetli” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bütün bu krizler gösterdi ki; dayanışma insanların birbiriyle daha çok destek verecek şekilde bir araya gelmesi, krizlerin hastalıkların tedavisini de kolaylaştırıyor, hasarı azaltıyor. Dayanışmayı gerçekleştirecek ortak paydalar bulmak lazım. Kültür, sanat en güçlü ortaklardan. Onun üzerinden yol almak çok kıymetli” diye konuştu.

Soyer'den Dünya Kültür Zirvesi'ne davet

Eylül ayında yapılacak Dünya Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını belirten Başkan Soyer, “İzmir, bu yıl eylül ayında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Belediyeler Birliği gibi, en büyük yerel yönetimler organizasyonu. 2 senede bir düzenlenen Dünya Kültür Zirvesi'ni bu sene de biz yapacağız. Ülkelerin kültür politikalarını belirleyen kurumların temsilcileri bir araya geliyor. Ona ev sahipliği yapacağız. Sizi Dünya Kültür Zirvesi'ne mutlaka davet ediyoruz. Orada bulunmanız hem ilişkilerimiz, hem sizin kuracağınız yeni ilişkiler açısından fırsat sağlar. Çok alanda işbirliği yapabiliriz. Gecikmiş bir buluşma bundan sonrasında daha çok birlikte çalışma fırsatı yakalarız” dedi.

"İzmirliler de memnun olur"

İşbirliklerinden İzmirlilerin de memnun kalacağını ifade eden Soyer, “İzmir, Türkiye'nin her yerinden gıpta edilen bir yerdir. İzmir'de bir şey oluyorsa herkes dikkat kesilir, ne olduğunu anlamaya çalışır. İzmir'in böyle merak uyandıran bir yanı da var. Projelerin hepsine ev sahipliği yapabiliriz. Projeler için İzmir de, İzmirlinin ruhu da çok uygun. Biz onları empoze ediyor gibi olmayız, tam tersine İzmirliler bundan çok memnun olur” sözlerine yer verdi.

"İzmir'de büyük etkinlikler yapabiliriz"

Büyük konserler, sergiler, sinema gösterimleri gibi kültürel etkinlikler yaptıklarını ve bunu coğrafyalara yaydıklarını ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Dünyası Kültür Başkenti projelerinden bahsetti. İzmir'de de birçok etkinlik yapmak istediklerini belirten Kaseinov, “Büyük konserler sinemalar yapıyoruz ancak pandemi nedeniyle bekliyoruz. Coğrafyamız geniş bizim de etkinliklerimiz büyük oluyor. İzmir'de de büyük etkinlikler yapabiliriz” diye konuştu.