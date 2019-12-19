Büyük göğüs hayat kalitesini düşürüyor

Dr. Ebru Durmuş, kadınlarda sağlık sorunlarına neden olan büyük göğüslerin cerrahi operasyonla küçültülmesi ile fiziksel ve psikolojik birçok sorunun çözüldüğünü belirtti.

Genetik faktörler başta olmak üzere kilo alma, doğum ve emzirme gibi sebepler, kadınlarda göğüs büyüklüğüne ve sarkmasına neden oluyor. Büyük göğüslerin kadınlarda fiziksel sorunlara neden olduğunu belirten Dr. Ebru Durmuş, "Büyük göğüsler boyun, sırt ve omuz ağrısına sebep olur, ayrıca sütyen askısı ağırlıktan dolayı omuzda çukur oluşturarak şekil bozukluğu da oluşturabilir. Bu da omuzlarda erken yaşta çökme ve kamburlaşmaya sebebiyet verebilir. Boyun ağrıları uzun dönemde boyun fıtığına dönüşebilir. Kişinin fiziksel aktiviteleri kısıtlanır ve göğsün karın üzerindeki temasından kaynaklanan pişik ve yaralar de bir başka sorundur" dedi.

Fiziksel problemlerin yanı sıra büyük göğüs sorunu olan kadınların olduğundan daha kilolu görünmeleri ve diledikleri kıyafetleri giyememesi sebebiyle psikolojik sorunlar da yaşadığını anlatan Op. Dr. Durmuş, "Büyük göğüslü kadınlarımız, bol giysiler tercih ederek göğüslerini saklamak istiyorlar. Görüntülerinin hantal olduğunu düşünüyor ve olduğundan daha kilolu göründükleri kanısına varıyorlar. Göğüs küçültme ameliyatları ile kişinin fiziksel sorunlarının giderilmesinin yanı sıra hayat kalitesi de artıyor. Bu operasyonlardaki amacımız; hastanın şikayetlerini gideren, vücuduyla doğru orantılı olan göğüsleri elde etmektir. Bu işlemler yapılırken de hastanın omuz genişliği, göğüs çevresindeki alan ve genel vücut ölçüleri baz alınır" diye konuştu.

Büyük göğüslerin fazla kilo ile doğrudan ilişkisi olmadığını ve kilo veren kişilerin göğsünde küçülme değil, sarkma görüldüğünü anlatan Durmuş, "Kilo verince göğüsler sarkacağı gibi sporla da göğüs küçültme mümkün değildir. Göğüs dokusu kas içermediği için sporla kilo veren kişinin göğsünde yine sarkma yaşanacaktır. Göğüs küçültmenin tek yolu ameliyattır ve gelişen tıbbi teknolojiler ile günümüzde ameliyatlar da oldukça kolay ve kısa sürmektedir" şeklinde konuştu.