Büyük vurgunun detayları belli oldu: 3 bin 200 mağdur, 60 milyon lira haksız kazanç

İzmir merkezli olarak 21 ilde gerçekleşen ve 83 kişinin gözaltına alındığı 'saadet zinciri' operasyonunun detayları belli oldu. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği ve dolandırıcıların en az en az 60 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında; hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gelinen aşamasında, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri kurarak piramit satış sistemi yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve Fons Şirketler Grubu adı altında faaliyet gösteren 6 şirket ve bu suçlara karıştığı tespit edilen 89 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 16 Kasım sabahı saat 06.45'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı sayısı 83 oldu

Eş zamanlı operasyonda, adreslerde gerçekleşen aramalarda, fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 adet tapu, banka hesap hareket dökümleri, hizmet protokolleri, tahsilat makbuzları, çok sayıda dijital materyal ve 540 bin Türk Lirası ele geçirildi. Öte yandan şüpheli ve şirketlere ait taşınır/taşınmaz mallara ve banka hesaplarına bloke koyulduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında toplam 83 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken, firari durumdaki 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon detayları belli oldu: 3 bin 200 kişi mağdur, 60 milyon lira haksız kazanç

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıklarının belirlendiği öğrenildi. Öte yandan, polisin çalışmasında şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu saptandı.

Çoğu vatandaş mağdur olduğunu yeni anladı

Ayrıca olayla ilgili, çok sayıda vatandaşın henüz mağdur olduğunun farkına varmadığı, müşteki sayısının sürekli arttığı, tespit edilen haksız kazanç miktarının da buna bağlı olarak artacağı da öğrenildi. Saadet zincirine yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişiyi getirenlerin mağdur edilmediği, ileride daha fazla kişiyi getirmelerini sağlamak için bu kişilere paralarının düzenli ödendiği bildirilirken mağdur edilenlerin ise bir kez para yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu kaydedildi.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.