Büyük yangında hasar gören Folkart Narlıdere'de çalışmalar henüz başlamadı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı çıkan yangın sonrası çalışmalar henüz başlamadı. Lüks binanın üzeri tamamen örtülürken, mühendislerin numune aldığı öğrenildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabilen yangında bina ağır hasar alırken, 6 kişi dumandan etkilenmiş ve 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınla ilgili yapılan incelemeler sonrası hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeni 'elektrik kontağı' olarak açıklandı. Geçen süre zarfında yanan blokta tadilat çalışmaları ise henüz başlamadı. Bina tamamen örtü ile kaplandı. Mühendislerin bina içerisinde numune aldığı öğrenildi.