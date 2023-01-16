Büyükçekmeceli Kadınlar Zübeyde Hanım'ı mezarı başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 100'üncü yıl dönümünde mezarı başında andı.

Büyükçekmece Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 100'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenledi. Törene, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Murat Erçağ, Fatih Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Belediye Başkan Danışmanı Sacide Bolcan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'deki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Büyükçekmeceli kadınlar Zübeyde Hanım'ın mezarına karanfil ve Büyükçekmece Belediyesi adına çelenk bırakıp dua ettiler.

Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ettiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleşen anma etkinliğine katılım yoğun oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 100'üncü yıl dönümünde İzmir'deki mezarını başında anan Büyükçekmece heyeti daha sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Çınar ve Murat Erçağ, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan tarafından plaket takdim edildi.