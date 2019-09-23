Büyükelçi Cooter'dan iş birliği ziyareti

Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, "Türkiye ve Kanada arasındaki iş birliklerinin ve yatırımların güçlenmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'i ağırladı. Dernek Başkanı Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Büyükelçi Christopher Cooter'a bilgi verdi.

İzmir'in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, “MÜSİAD olarak yurt içinde 86 noktada olduğu gibi yurt dışında da 94 farklı ülkede toplamda 224 nokta ile hizmet veren Türkiye'nin dünyadaki en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin Kanada ile daha fazla ortak proje ve çalışmalarını hayata geçirmek üzere iki ülke arasında iş birliklerimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

İzmir ziyaretinde MÜSİAD İzmir Başkanı ile bir araya gelip iş birliği anlamında görüşmek istediğini söyleyen Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Türkiye ve Kanada arasındaki ticaretin giderek arttığını ve bu gelişmelerin önünü açacak tüm desteklere açık olduklarını belirtti.

Cooter, “Türkiye ve Kanada arasındaki iş birliklerinin ve yatırımların güçlenmesini çok önemsiyoruz. MÜSİAD üyelerinin sektörel açılımlarında Konsolosluk olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonunda Başkan Bilal Saygılı, Büyükelçi Cooter'a ziyaret anısına İzmir'in tarihi saat kulesi kabartmalı tabak hediye etti.