Büyükelçiler İzmir'de sürdürülebilirlik için buluştu

Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Blue Talk Türkiye-Sustainability" paneli, Portekiz ve Kenya Büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde, okyanus, deniz ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı üzerine konuşuldu.

Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Büyükelçiliği iş birliğiyle, "Blue Talk Türkiye-Sustainability" paneli düzenlendi. Portekiz ve Kenya Büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan 16 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 14'üncüsü olan ‘Okyanusların, Denizlerin ve Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı' hedefine katkı sağlayabilmek amaçlandı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Salışık'ın konuşmacı olarak katıldığı panele, Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki de eşlik etti.

Sürdürülebilirlik temasında gerçekleşen panele ayrıca; Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Portekiz Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota ve akademisyenler katıldı. Etkinlik sonunda, Ahmet Yiğitbaşı, Prof. Dr. Cemali Dinçer ve büyükelçiler, konuşmacılara katılım belgesi takdim etti.

Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, “Sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ‘The Blue Talk Türkiye'ye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bu önemli etkinlikle, 14. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmak için Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise üniversite olarak bugüne kadar Portekiz'den ve Kenya'dan birçok kuruluşla 30'dan fazla projeye imza atıldığından bahsederek, “Portekiz Büyükelçiliği ve Kenya Büyükelçiliği ile olan iş birliğimizin karşılıklı yararlarımızı artırarak büyümeye devam edeceğini umuyorum” dedi.

"Farkındalığı artırmak için çabalıyoruz"

Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ise “Bugün odak noktamız, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar diğer 16 hedefle birlikte ulaşılması hedeflenen 14'üncü maddeyi oluşturan sürdürülebilir kalkınma için okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımıdır. Bu hedefin uygulanmasını desteklemek için genel kurulun bir kararı ile Portekiz ve Kenya'nın bu yıl 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Lizbon'da ‘Bilim ve İnovasyona Dayalı Okyanus Eylemini Ölçeklendirmek: Envanter, Ortaklıklar ve Çözümler' temasıyla gerçekleşecek olan okyanus konferansına ortak ev sahipliği yapmasına karar verildi. Blue Talks, konuyla ilgili farkındalığı artırma çabasının bir parçasıdır” dedi.

Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki de, misafirperverlik için teşekkür ederek, Blue Talks organizasyonlarının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu söyledi.

2022 uluslararası balıkçılık ve su ürünleri yılı

Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi Müdürü Prof. Dr. Çağrı Bulut'un moderatör olarak katıldığı panelde konuşan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, “Enerji sürdürülebilirliği bize ne ifade ediyor? Sürdürülebilirlik, ortak geleceğimizin merkezinde yer alıyor. Benim sürdürülebilirlikten anladığım bencil olmayı bırakmak ve gezegeni düşünmek” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Salışık ise “Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği birincil protein kaynaklarıdır. Gıda güvenliği için temel besinlerdir. Dünya çapında sayısız topluluk için gelir ve geçim kaynağı sağlarlar. Okyanuslar önemli bir besin kaynağı olmakla birlikte yenilenebilir enerji için de hayati önem taşımaktadır. İklimimizi düzenlerler ve havamızı etkilerler. FAO'ya göre dünya popülasyonunun yüzde 40'ı denize 100 km yakında yaşıyor. Dünya nüfusunun yüzde 10'u balıkçılıkla geçiniyor. Sektör, su ürünleri yetiştiriciliğinde yaklaşık 20 milyon, balıkçılık sektöründe ise 38 milyon civarında istihdam sağlamaktadır. Bu sektör bu açıdan değerlendirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etti. IYAFA 2022, küçük ölçekli balıkçılık ve tarımın rolü konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.