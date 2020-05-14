Büyükler istedi, Balçova Belediyesi yaptı

Korona virüsü salgınından dolayı 65 yaş üstü, 20 yaş altı veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bazı işlemlerde aksamalara yol açtı. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek için evden çıkamayan vatandaşlar, Balçova Belediyesinden vergi tahsilatının evde yapılması istedi. Personel ayarlaması ve teknik altyapıyı hazırlayan Balçova Belediyesi, mayıs ayı başından itibaren çıkma yasağı olup bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların evlerinden vergi tahsilatına başladı. Dokuz günde 88 vatandaş, randevu alarak vergilerini evlerinden ödedi.

Evden vergi hizmeti için çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Balçova Belediye başkanı Fatma Çalkaya, "Hiç yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte hayatı kolaylaştırmak için yaptığımız hizmetler var. Evden vergi hizmetinde olduğu gibi bazen de vatandaşlarımızdan talepler geliyor. Biz, vatandaşlarımızın özellikle de büyüklerimizin sağlığını ön planda tutarak hizmet üretiyoruz. Personelimiz sadece 09.00 - 17.00 saatleri arasında 0 232 455 20 35 numaralı telefondan randevu alan vatandaşlarımızın evlerine gidiyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımız randevu almadan evlerine giden kişilere itibar etmesinler ve eve tahsilat için gelen personelin de kimlikleri sorsunlar" diye konuştu.