Büyükşehir 4 milyona koşuyor

Bayındır'da 13 bin adet meyve fidanı daha dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticiye ulaştırdığı toplam fidan sayısı, bu yıl sonunda 3 milyon 740 bin adet olacak.

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bayındır'da meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. 815 üreticiye toplam 12 bin 915 adet meyve fidanı törenle dağıtıldı. Yakapınar, Kızılcaova, Çiftçigediği, Arıkbaşı ve Çırpı köylerindeki üreticilere teslim edilen badem, kiraz, mandalina, ceviz, incir, kestane ve Trabzon Hurması fidanlarıyla birlikte, Bayındır'da dağıtılan toplam meyve fidanı sayısı 200 bine yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde gelir getirici faaliyetleri desteklemek amacıyla 2009 yılından bu yana üreticiye ücretsiz dağıttığı toplam meyve fidanı sayısının ise 2018 bitiminde 3 milyon 740 bin adete ulaşacağını bildirdi.

"Tarımda fark"

Bayındırlı üreticilerin büyük ilgi gösterdiği fidan dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Fırsat eşitliğine, yerelde kalkınmaya ve çiftçinin, köylünün refahına fazlasıyla önem veren bir belediyeyiz. İzmir çok bereketli bir tarım havzası üzerinde ama bu iş desteksiz olmaz. Hem üretim miktarlarımızı hem de kaliteyi artırmalı, tarımda fark sağlamalıyız. Ülke olarak ithalatla bir yere varamayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, işte bu yüzden her zaman ve her alanda üretiminizi artırmak, lokmanızı büyütmek için yanınızda" diye konuştu.