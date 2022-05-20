Büyükşehir, Gaziemir ikinci etap için ihaleye çıkıyor

İzmir'de yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü altında kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yaklaşık 300 bağımsız birimi kapsayan ikinci etabın yapım ihalesine 16 Haziran'da çıkıyor.

İzmir'in altı bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım daha atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yaklaşık 300 bağımsız birimi kapsayan ikinci etabın kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesine 16 Haziran'da çıkıyor. Birinci etap için büyükşehir iştiraki İZBETON ile protokol imzalanarak yapıma yönelik çalışma başlatılmıştı. 122 hektar büyüklüğündeki proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Fuar İzmir'in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek.

İki etapta yapım süreci başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek "Kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırdık. Gaziemir'de bir yandan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken bir yandan da uzlaşma sağlanan hak sahipleri için büyükşehir mülkiyetindeki birinci ve ikinci etapta konutların inşası başlamış olacak” dedi.

Yeşil alan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aktepe-Emrez'deki proje alanını, dere çevresi yeşil alan olarak planladı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Altan Aydın Caddesi, yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle, sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, iş yeri sahiplerinin de dönüşüm sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.