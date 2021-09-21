Büyükşehir, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ilişkin analiz raporunu açıkladı

Gediz Nehri'ndeki kirliliği tespit etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan su analizlerinin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediyesi, alınan numunelere göre nehirdeki su kalitesinin en düşük seviyede çıktığını ifade ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, Gediz Havzası'nda yer alan Alaşehir Çayı'nın kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Ege Belediyeler Birliği olarak bölgeye paket arıtma tesisleri yapmak için iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

İzmir Körfezine akan Gediz Nehri'ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi boyunca Gediz'in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gezi sonrası hazırladıkları 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Tunç Soyer, son olarak Gediz Nehri'nin Alaşehir Çayı üzerinden kirlenmesinin önüne geçmek için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne yazı yazarak iş birliği çağrısında bulundu. Başkan Soyer, Ege Belediyeler Birliği ve MASKİ iş birliği ile bölgeye paket arıtma tesisleri kurabileceklerini bildirdi. Yine Başkan Soyer'in talimatı ile harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, nehirdeki kirliliğin boyutlarını tespit etmek ve güncel verileri elde etmek için kritik 12 noktadan numune aldı.

Pek çok parametreye bakıldı

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, alınan numuneler laboratuvarda “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” çerçevesinde analiz edildi. Birçok parametrenin yanı sıra su kirliliğini gösteren iletkenlik, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı), azot, fosfor, sülfür ve yağ-gress değerlerine de bakıldı. Numune alının 12 kritik noktanın 9'unda, su kalitesinin pek çok parametre için en alt kalitedeki su niteliğinde olduğu belirtildi. Bu 9 nokta arasında Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi çıkışı, Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi sonrası, Akhisar Kayalıköy Köprüsü, Salihli Yılmaz ve Taytan Köprüsü, Alaşehir Mezbaha sonrası, Kula Atık Transfer İstasyonu yakını, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Beylerhan Köyü, Güneli Köyü, Gediz Atık Su Arıtma Tesisi (Fırdan Köyü) öncesi ve sonrası yer alıyor.

Açıklamada, yapılan gözlemler ve analiz sonuçlarına göre Gediz Nehri'ndeki kirliliğin ana sebeplerinin, Gediz Nehri ve kollarına yapılan evsel ve endüstriyel atık su deşarjları, hayvancılık faaliyetler ve katı atık sızıntı suları olduğu ifade edildi.

Yine Turgutlu, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Ahmetli yerleşimlerinden kaynaklı kanalizasyon atıkları sızıntı sularının; Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ovalarında yapılan tarımsal faaliyetlerin Alaşehir Çayı'nı kirlettiği ve Salihli bölgesindeki istasyonlarda su kalitesinin en alt kalitedeki su sınıfında olduğunun da sonucu paylaşıldı. Alaşehir'in alt havzasında bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularının Nif Çayı'na ulaşmasının da kirliliğin diğer kaynaklarından biri olarak gösterildi.

“Elimizden geleni yapacağız”

Gediz Nehri'nin kurtarılması ve Körfez'de yaşanan iyileşme sürecinin devamı için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir yandan yağmur suyu ayrıştırma kanalları yapıyoruz, bir yandan körfezin yüzülebilir hale gelmesi için birçok çalışmayı yürütüyoruz; ama Gediz'in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz Körfez mümkün değil. Gediz'in kurtuluşu için hazırladığımız 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yaptığımız inceleme gezisinin ardından kritik noktalardan aldığımız numune sonuçları da kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu analiz sonuçlarının rehberliğinde Gediz'in kirlilikten kurtarılması için ilgili bakanlıklar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Yine Alaşehir Çayı üzerinden Gediz Nehri'nin dolayısıyla Gediz Havzası'nda bulunan su kaynaklarının ve Ege Denizi'nin kirlenmesinin önüne geçmek için her türlü iş birliği ve desteği vermeye hazırız. İhtiyaç duyulan paket arıtma tesislerinin kurulması konusunda Ege Belediyeler Birliği olarak Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile iş birliğine hazırız. Gediz'in kurtuluşu için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.