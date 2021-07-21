Büyükşehir, İzmir Bayraklı'nın yapı stoku envanteri için sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in "dirençli kentler oluşturma" vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. 30 Ekim 2020 depreminin ardından vatandaşların afetlere karşı güvenilir konutlarda yaşamasını sağlamak için Bayraklı'da 130 inşaat mühendisiyle devam eden saha çalışmalarının yüzde 86'sı tamamlandı. Başkan Soyer, “Bayraklı'nın ardından Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerimizde çalışma başlatacak ve bu çalışmaları İzmir'in geneline yayacağız” dedi.

30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından sağlıklı ve güvenilir yaşam alanları oluşturmak için kentte mevcut yapı stokunun envanterini çıkarma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İMO) ile imzaladığı protokol çerçevesinde depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki saha çalışmalarının yüzde 86'sını tamamladı. Arşiv çalışmasının yüzde 90'ı, proje çalışmasının ise yüzde 52'si bitti. Sahada 130 inşaat mühendisi görev yapıyor. Arşiv ve koordinasyon çalışmalarıyla birlikte projede toplam 165 mühendis çalışıyor.

Çalışma ekim ayında tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapı stoku envanteri için süren çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Bayraklı'nın bütününde 33 bin 100 yapıdan 28 bin 327'sinde saha çalışmaları sona erdi. Bayraklı'da 33 bin 100 konutta yapılacak çalışmanın ardından, mevcut bina yapı envanteri çıkarılarak bu yapıların deprem riski açısından değerlendirilmesi sağlanacak. Bu çalışmayı ekim ayında tamamlayacağız. Bayraklı'nın ardından Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerimizde çalışma başlatacak ve bu çalışmaları İzmir'in geneline yayacağız” diye konuştu. Bayraklı'daki saha çalışması 27 Nisan 2021'de başlamıştı.

Binalarının dayanıklı olup olmadığını öğrenebilecekler

Başkan Soyer bu projeyle her binaya yapı güvenlik karnesi verileceğini ifade ederek, “Böylece İzmirli yurttaşlar yaşadıkları binanın ne kadar dayanıklı olduğunu, ne zaman yapıldığını, inşaatı ile ilgili bilgilerini görecek. Böylece biz de öncelikli olarak hangi binalara müdahale edilmesi gerektiğini belirlemiş olacağız. Daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de bu kapsamda bir çalışma daha önce yapılmadı. Dünya Bankası'ndan 30 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir krediyi İzmir'e aktarmak için de çalışmaya devam ediyoruz. 250 milyon doların üzerinde bir kredinin İzmir'e aktarılması halinde binlerce hane için kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmış olacağız."

Öncelikli müdahale bölgeleri belirlenecek

Yapı stoku envanteri projesi ile yapıların mevcut durumunun tespiti yapılacak ve deprem etkisinde yapı güvenliği belirlenecek. Çalışmada 3 aşamalı bir yöntem kullanılıyor; bu aşamalar arşivde projelerin incelenmesi, sahada yapılan gözlemsel çalışmalar ve elde edilen verilerin akademisyenler eliyle değerlendirildiği bilimsel analiz süreçlerinden oluşuyor. İlçe genelindeki durum tespiti ile yapılarda bilimsel yöntem kullanılarak yapılacak önceliklendirmeye yönelik analizler tamamlandıktan sonra öncelikli müdahale bölgeleri ve bu bölgelerdeki uygulama yöntemleri belirlenecek. Bu çalışmalar neticesinde gerekli görülmesi halinde yapı bazında daha ayrıntılı çalışmalar da yapılabilecek. Çalışma tamamlandıktan sonra elde edilecek bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak ve kentliler elde edilen verilerle yapılarının mevcut bilgilerini içeren nitelikte bir karneye sahip olacaklar.