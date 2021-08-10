Büyükşehir kırsal alanlardaki olası yangınlar için şube müdürlüğü kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'yi sarsan yangınlar üzerine harekete geçti. Meclis, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kurulmasını oy birliğiyle kabul etti. Kurulacak müdürlük bünyesinde kent genelinde olası yangın riskleri araştırılacak, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde doğru ve başarılı bir müdahale için profesyonel ekip oluşturulacak ve yangına müdahale noktaları kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) toplantının açılışında Başkan Soyer, son günlerde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlarla büyük ormanlık alanların tahrip olduğunu ifade eden Soyer, “Bugün itibariyle 13 gündür devam eden yangınlarda sona gelindiğine dair haberler alıyoruz. Hem hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet hem de yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evleri yanan, malları zarara uğrayan üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz” dedi.

“30'un üzerinde yangın başladığı anda söndürülebildi”

Yine son günlerde sık sık trafik kazalarının yaşandığını da anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Üst üste iki trafik kazasında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen ay boyunca yüzümüzü güldüren haberler de olmadı değil. Olimpiyatlarda başarılar göğsümüzü kabarttı. İzmir'den başarı elde eden çok sporcu var, onlarla iftihar ediyoruz. İzmir'de büyük yangın çıkmasını önleyen itfaiye ve zabıtalarımıza teşekkür ediyoruz. Mesire yerlerinde, ormanlarda çok çalıştılar. 30'un üzerinde yangın başladığı anda söndürülebildi. Onlara çok şey borçluyuz. Yangın yerinde görev yapan itfaiyeci kardeşlerimize yaptıkları canla başla görev için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Yeni şube müdürlüğü kuruluyor

Mecliste, başkanlık makamınca gündeme eklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kurulmasına yönelik önerge de görüşüldü. Önergeye ilişkin konuşan Soyer, "Bu felaketten bir vazife çıkararak İzmir'de orman köylerinde tedbirler alacak şube için bilgilendirme yaptık" ifadelerini kullandı. Önerge mecliste oylanarak kabul edildi.

Yangın müdahale noktaları oluşturulacak

Büyükşehir Belediyesi, kurulacak müdürlük bünyesinde kent genelinde olası yangın riskleri araştıracak. Yangın çıkma riskinin yüksek olduğu bölgelerde doğru ve başarılı bir müdahale için profesyonel ekip kurulacak. İhtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda ekipmanlar da sağlanacak. Yine yangına müdahale noktaları oluşturulacak. Bölge halkı yangın ve doğal afetlere karşı bilinçlendirilerek ön müdahaleye dahil edilecek.

Muğla'ya destek kararı

Muğla'da çıkan yangınlar sonucu zarar gören üreticilere desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir karar daha aldı. Başkanlık makamınca gündeme eklenen ve oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Muğla ve ilçelerinde yangından etkilenen küçük ölçekli üreticilere 7 bin çuval kuzu büyütme yemi desteği verilecek.