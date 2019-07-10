Büyükşehir meclisinde metro tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Üçyol-Buca Metro Projesi damga vuruldu. Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca toplu taşımada vatandaşların ücretsiz yararlanması için Meclis'e gelen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan ikinci oturumu Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan ikinci oturumunda Üçyol-Buca Metrosu Projesi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda metro hattın yapımı için bakanlıklar ve kurumlarla yapılan yazışmalar belgeleriyle birlikte tek tek anlatıldı. Sunumda Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Ergenekon tarafından yapılan sunumda özetle şunları söyledi:

“Haziran 2010 yılında proje çalışmaları için bakanlık tarafından üstlenilmesiyle ilgili yazışmalara beklenen yanıtın gelmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında projeyi kendisinin üstlenmesi sonrası ve 2015 sonunda ihaleye çıktığı belgelerle açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) depolama alanıyla ilgili itirazı sonrası Büyükşehir'in 200 milyon dolara kadar kamu zararı oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrası 2018-2019 yıllarında yatırım planlarına alınmadığı belirtildi. Büyükşehir'in projesinin maliyet nedeniyle gözden geçirilme isteğinde km başına düşen maliyetin Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verilmeyen arsa nedeniyle hattın uzaması sebebiyle 45 milyon dolar olacakken, 67 milyon dolar oldu. İzmir projesi 1,5 yıldır sadece bir imza bekliyor.”

“Umarım doğru yerden imza bekliyorlardır”

Ergenekon'un yapığı açıklamanın ardından söz hakkı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “Gönül isterdi ki sayın bürokrat, teknik olarak bilgilerin yanında, siyasi söylemlerin uzağında kalmasıydı. 4 ay önce yaptığımız ilk meclis toplantısında şunu dile getirdik; biz bu süreçte şehrin ve hemşerilerimiz menfaatine olan her şeyde Büyükşehir'in yanında olacağımızı söyledik. Örneği hep beraber gördük. Teknik olarak yapılan hazırlı yapılmış ve senaryo yazılmış. Sabah kalktık her yerde bir haber, geldik gündemde olmayan bir sunum. Bugüne kadar bu bilgilendirme meclis heyetini hiç sunulmadı. İlk kez karşımıza çıkıyor. Çok manidar buluyorum. Ama bilgilendirme için teşekkürler. Uzunca süredir beklendiği söyleniyor, gecikme olduğu iddia ediliyor. Ekstra bazı bilgilerin eksikliği dediği husus ÇED raporu. Yine DEÜ'nün arazi tahsisi başvurusu için 2 yıl beklemesi söz konusu. Doğru yazının yazılıp yapılmadığı bilinmiyor. Doğru yere yazıldığı da bilinmiyor. O arazi DEÜ ye ait değil. Ormana ait. Bir imza bekliyorlar. Umarım doğru yerden bekliyorlardır” dedi.

“Buca bir 10 yıl daha beklemesin”

Söz hakkı alan ve Bucalıların beklemekten sıkıldığını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Burada yaklaşık 10 yıllık bir süreçten bahsediliyor. 6 sonra 10 yıl olacak. Buca Metrosu evraklarla, posta geldisi, gittisiyle uğraşarak, merkezi Hükümetin Buca halkının bir metroya kavuşmasını istemediğini açıkça görüyoruz. DEÜ ye ait değildir diyor. İyi incelesinler tahsisli bir arsayı. İsteseydi DEÜ bu arsayı Büyükşehir'e verebilirdir. İyi niyet gösterselerdi hiç bir problem olmayacaktı. Bu saatten sonra Buca halkını bekleyeceği bir süre kalmadı. Nüfus resmi 500 bin, ama fiili olarak 800 bin nüfusa ulaşıyor. Daha da gecikmesi onaylanmaması, sürüncemede kalması, kesinlikle Buca halkına bir cevap değil. Buca halkı merkezi hükümetten ve AK Parti grubundan somut bir cevap bekliyor. Bu şekilde ortada bırakılmayacak çok kısa sürede çözülebilecek şeyler. Tamamen Bucalı vatandaşların daha konforlu bir yaşama kavuşması için AK Parti grubuna büyük bir görev düştüğünü hatırlatmak isterim. Bir 10 yıl daha beklemesin, Buca metrosuna kavuşsun” dedi.

AK Partili Hızal'a cevap veren Özuslu, "Öncelikle şu konuda bir irade eksikliği var. Buca Metrosu'nun bir an önce yapılmasını AK Partili arkadaşlarımız da istiyor. Kendilerine bir davette bulunmak istiyorum. DEÜ'ye ait değilse niye ret yanıtı veriyor. Ret demek o arsa üstüne egemenlik hakkım var demek. Sayın Hızal atlamış olabilir, teknik çalışmaların tamamında ÇED eksiği yoktur. Kendisinin eksik bilgilendirildiğini düşünüyorum. ÇED raporu var” diye konuştu.

“Bir imza bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla proje ürettiğini ve sadece hükümetten onay beklediğini dile getiren Kökkılıç, “Şimdi burada konuşmacılar bir yargılama yapıyor. Önemli olan metronun Buca'ya gelmesi. Tarihi bir silsile evraklarla koydular. Siyasi bir yaklaşım görmedim. Bizim beklediğimiz şey şu; bir an önce bu metro hizmetinin gelmesi. Buca İzmir'in en büyük ilçelerinde biridir. Ben şunu söylemek istiyorum, hiç bir zaman bir hizmetin yerin getirilmesi kırtasiye işleriyle olmamalıdır. Pek çok hat yapıldı. Daha önce birçok proje yapmış olan deneyimli bu kadro İzmir kendi yerel kaynaklarıyla hizmet verir. Ankara İstanbul gibi değildir. Merkezi iradeden para pul beklemiyor. Param var, her şeyim var, ben yaparım diyor. Sadece eksik olan imzayı bekliyor. İzmir kendi öz kaynaklarıyla bu projeleri yapıyor” dedi.

Bayramda ulaşım ücretsiz ya da indirimli olacak

Meclis'te oy birliğiyle Kurban Bayramı süresince ulaşımın ücretsiz olması ve İzmir'in 1924 muhtarının görev süreleri boyunca ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları kabul edildi. Muhtarlar mesai saatleri içerisinde kimlik kartlarıyla ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecekler. Meclis'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapmasında önümüzdeki Pazartesi Günü saat 20.00'den Salı sabahı saat 06.00'ya kadar ulaşım ücretsiz olması yönündeki önerge, AK Parti Grubu'ndan gelen ‘saat 15.00'ten itibaren başlasın' önerisi nedeniyle yeniden komisyona gönderildi.