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Büyükşehir okulları gribe karşı ilaçlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında artan grip hastalığına karşı çocukları korumak için okulları ilaçlıyor.


Okullarda salgın hastalıklara neden olan virüs, bakteri ve haşerelere karşı yıl boyu ilaçlama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, okulların tatile girmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. 2020'nin başından itibaren ilaçlama yapılan okul sayısı 80'i buldu. Öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlamak ve hasta olmalarını önlemek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sınıfları, koridorları ve tuvaletleri dezenfekte etti.


Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in 30 ilçesindeki okullardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tatillerde, hafta sonları ve hafta içi eğitim saatleri dışında gerçekleştiriliyor.

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