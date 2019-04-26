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Büyükşehir önünde eline jilet alan şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi

İzmir’in Konak ilçesinde, cezaevinden izinli çıktığını belirten ve parası olmadığını iddia ederek eline jilet alarak kendini kesen bir kişi, polislerin uzun ısrarından sonra biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, cezaevinden izinli çıktığını belirten ve parası olmadığını iddia ederek eline jilet alarak kendini kesen bir kişi, polislerin uzun ısrarından sonra biber gazıyla etkisiz hale getirildi.


Olay, Konak ilçesi İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzeri çıplak olan ve cezaevinden izinli çıktığını ifade eden bir vatandaş, eline jiet alarak parasız kaldığını belirtti. Belediye başkanı ve valinin bölgeye gelmesini isteyen kişi, polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Emniyet görevlileri, ne yaptıysa vatandaşı ikna edemedi ve bu sırada eline jilet alan şahıs kendini kesti.


Vatandaşın kendine daha çok zarar vermemesi için harekete geçen polis, şahsa biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi.



Polis hem köpekle uğraştı hem vatandaşla uğraştı


Polislerin müdahalesi sırasında bir köpekte havlayarak polislerin yanına geldi. Görevlilerin bir yandan şahısla, bir yandan da köpekle uğraşması kameralara yansıdı. Kelepçe takılan kişiyse daha sonra emniyete götürüldü.

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