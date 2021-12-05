Büyükşehir, üreticiye iklim dostu yem bitkisi desteğini sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılması için iklim dostu yem bitkisi yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor. Ödemiş, Tire ve Bergama'da üreticiye 7 bin 251 kilogram süt otu, yem bezelyesi ve Macar fiğ tohumu dağıtıldı. Geçen yıl yapılan dağıtımlarla birlikte üreticiye toplamda 15 ton yem tohumu desteği sağlanmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında üreticiye iklim dostu yem bitkisi tohumu desteği sürüyor. Hayvancılık sektörünün en önemli ihtiyaçlarından kaliteli kaba yem ve kuru ot ihtiyacının karşılanabilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması için 2020'de başlatılan sertifikalı yem tohumu dağıtımları devam ediyor. Ödemiş, Tire ve Bergama'da 95 üreticiye 2 bin 457 kilogram süt otu, 2 bin 280 kilogram yem bezelyesi, 2 bin 514 kilogram Macar fiğ tohumu olmak üzere toplam 7 bin 251 kilogram yem tohumu dağıtıldı. Böylece üç ilçede 890 dekarlık alanda ekim yapılacak. Üretici, sağlanan yem bitkisi tohumu desteğiyle hem yem ihtiyacının bir kısmını temin edecek, hem de ertesi ekimde kullanacağı tohumluk ihtiyacını karşılayabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020'de pilot bölge olarak belirlenen Beydağ ve Bergama'da üreticiye 7 bin 170 kilogram yem bitkisi tohumu dağıttı ve bin 100 dekarlık araziye ekim yapıldı. Böylece 2 yılda toplamda 15 ton tohum dağıtılarak 2 bin dekarlık alanda iklim dostu yem bitkisi ekimi sağlanmış oldu.

“İzmir genelinde yaygınlaştıracağız”

Başkan Soyer, “Yörenin iklim koşullarına uygun, soğuğa ve susuzluğa dayanıklı, zengin besleme değerine sahip yem bitkilerinin ekim alanlarını İzmir genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü kontrolsüz ve bilinçsiz sulama ve yanlış ürün seçimleri gibi nedenlerle su kaynaklarımız her geçen gün daha da azalıyor” dedi.

Üretici memnun

Yem tohumu desteğinin önemine vurgu yapan Bergama Yukarıköy Mahalle Muhtarı Yusuf Doğan ise “Çiftçi için çok iyi bir uygulama. Tohumların bu kadar pahalandığı bir dönemde bu destek bizi çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.