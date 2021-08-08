Büyükşehir zabıtasına "afet eğitimi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in dirençli kentler vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında Zabıta Daire Başkanlığı personelinin bilinçli bir şekilde görev almasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" başlattı. İtfaiye Daire Başkanlığının uzman eğitimcileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde başlayan programa 25 zabıta personeli katılıyor. 2 saat süreyle teorik ve uygulamalı eğitim alan zabıta personeli, temel yangın bilgisi eğitiminden geçti. Yangın söndürme cihazları ile yangın söndürmeyi öğrenirken, arama kurtarma ve yaralı taşıma tekniklerini uygulamalı öğrendi. Eğitimler 4 hafta sürecek ve 100 zabıta personeli afetlere hazırlıklı hale getirilecek.