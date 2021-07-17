Büyükşehir'den Bergamalı üreticilere manda desteği

Büyükşehir, manda yetiştiriciliğinin yeniden can bularak İzmir mozerellasının dünya markası haline gelmesi amacıyla 2 yıl önce başlattığı destek programı kapsamında bu kez Bergama'da 134 Anadolu mandasını 39 üreticiye hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda üreticilere yönelik destekler sürüyor. Büyükşehir, yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırarak üreticinin ürün yelpazesini genişletmek ve İzmir mozerellasını marka haline getirmek için Bergama'da eğitimlerini tamamlayan 39 üreticiye 134 manda hibe etti. Bergama'da Ayaskent Mahallesinde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, ilçe başkanı ve yardımcısı, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Manda üreticiliği topraklarımızın kadim değeri"

Kısa zaman önce Tireli üreticilerle de bir araya geldiklerini hatırlatan Özuslu, “Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2. etap dağıtımlarımızla birlikte bugüne kadar 17 ilçede yer alan üreticilerimize dağıttığımız küçükbaş hayvan sayısı 30 bini geçti” diye konuştu. Manda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler düzenlediklerini ifade eden Özuslu şöyle devam etti: “Manda üreticiliği; yaşadığımız bu bereketli toprakların kadim değerlerinden biri olması ve ekosisteme faydasının en az elde edilen ürünler kadar önemli olmasından dolayı çok önemli. Siz kıymetli üreticilerimizin bu değeri daha da artırmak için var gücünüzle çalışacağınızdan en ufak bir şüphemiz yok. Bugün dağıtılan mandaların üreticilerimize Bergama'mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

"Manda dağıtımıyla ekosistem halkaları yerine koyuluyor"

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise, “Mandalar sulak alanda yaşar. Su varsa yaşam var, döngü var. Doğadaki her şey birbirine bağlı. O zincirin halkalarını biz keyfimize göre söküp almışız. Şimdi ise manda dağıtımıyla tekrar o halkaları yerine koyduğumuz bir yerdeyiz. Manda su sever. Manda yetiştiriciliği yapan bir üreticinin ve onu destekleyen birliğin, o birliklere destek veren bakanlığın dolayısıyla devletin o mandanın yetiştirileceği sulak alanları yaratması gerekir. Manda yetiştirerek tekrar eski sulak alanlarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Mandanın su kıtlığı, kuraklık yaşarken bizi kurtaracağını düşünüyorum. Ekonomiden önce ekolojiyi konuşmalıyız. Bu artık ortada. Doğaya sahip çıkacağız. Ekolojik sistemde insan nerde olduğunu iyi bilecek" dedi.

Üreticilere 1 milyon 300 bin liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, manda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bakım, besleme, süt sağımı ve elde edilen ürünlerin markalaştırılmasının yanında sürü yönetimi, hayvan hastalıkları gibi konularda eğitimler verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama'ya verdiği desteklerle birlikte dağıtılan toplam manda sayısı 268'e, doğan yavrularla ise 318'e ulaştı.