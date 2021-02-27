Büyükşehir'den Buca ve Konak'a iki yeni yaya üst geçidi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Şehit Er Altan Yenil yaya üst geçidini yeniliyor, Buca Doğuş Caddesi'ne ise yeni bir yaya üst geçidi kazandırıyor. Her iki geçit de nisan ayında hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Buca Doğuş Caddesi'ne yeni yaya üst geçidi kazandırıyor. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü ve yerleşim alanları arasında güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla tasarlanan yaya üst geçidinin giriş ve çıkışında düşük eğimli rampalar, merdiven ve asansör olacak. Böylelikle trafiğin hızlı ve yoğun olduğu cadde üzerinden geçmek isteyen bisiklet sürücüleri, engelli ve yayaların ulaşım güvenliği sağlanacak.

Hem yenileniyor hem yürüyen merdiven konuyor

Araç çarptığı için hasar gören Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Şehit Er Altan Yenil yaya üst geçidinde de yenileme çalışmaları sürüyor. Ege Mahallesinden Yenişehir bölgesine, Hilal Metro İstasyonu ve Medicana Hastanesine ulaşımı sağlayan yaya üst geçidi çelik taşıyıcı sisteme sahip. İki adet sabit merdivenin yanı sıra projeye iki yürüyen merdiven ilave edilecek. Toplamda yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak her iki yaya üst geçidinin nisanda açılması planlanıyor.

6 yeni yaya üst geçidi daha yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ana arterlerde kesintisiz yaya ulaşımını sağlamak amacıyla Karabağlar, Bayraklı, Çiğli, Menemen ilçelerinde yaşlı ve engelli kullanımına uygun 6 yeni yaya üst geçidi daha yapacak. Ankara Caddesi 283/1 Sokak kesişimi, Özkanlar ile Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay yaya üst geçitlerini yenileyecek. Yeni üst geçitler Karabağlar Sevgi Mahallesi Dostluk Bulvarı üzerindeki 4592 Sokak ile 4586 Sokak kesişiminde, Bayraklı Ozan Abay Caddesi, Yeni Girne ve Şehit Erhan Vuruşkan Parkı önünde, Çiğli Balatçık Mahallesi 8780/11 sokak ile 8782 sokak kesişiminde ve Menemen Jandarma Durağı'nda olacak.