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Büyükşehir'den deniz ulaşımına yeni nefes

Kent içi ulaşımda Körfez’den daha yoğun yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, heyecanla beklenen Karantina gemi seferlerini başlattı.

Kent içi ulaşımda Körfez'den daha yoğun yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, heyecanla beklenen Karantina gemi seferlerini başlattı. Sabah 07.40'da Karantina İskelesi'nden Pasaport'a ilk seferini yapan geminin yolcuları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı.


Deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilen Karantina seferlerinin startını verdi. İzmirlilerin sabırsızlıkla beklediği ilk vapur seferi 07.40'da Pasaport'a hareket etti. Bu ilk sefere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Göztepe bölgesindeki muhtarlar da katıldı.


Güzelbahçe'den sonra Karantina'da da vapur seferi başlattıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün hemşehrilerimizle birlikte ilk seferi gerçekleştirdik. Umuyorum vatandaşlarımız deniz ulaşımını daha yoğun kullanır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan İzmir" dedi.

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