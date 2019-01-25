Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Göztepe Spor Kulübü tarafından Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde yapılacak spor akademisi ve tesislerine 7 milyon TL'lik maddi destek sağlayacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü için de bir alt yapı desteği çalışması yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 94. yaşını kutlamaya hazırlanan Göztepe Spor Kulübü tarafından Torbalı'da hayata geçirilecek spor akademisi ve tesislerin yapımına destek verecek. Büyükşehir Belediyesi ve Göztepe arasındaki protokolün, şubat ayı içerisinde imzalanacağı belirtildi. 8 milyon 590 bin 400 TL'lik işin 7 milyon TL'sini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe Spor Kulübü, bu kapsamda, Pancar Mahallesi'nde yer alan ve 30 yıl süreli üst kullanım hakkına sahip olduğu toplam 103 bin 271 metrekare büyüklüğündeki alana beş adet sentetik çim saha ve bir adet doğal çim saha yapacak. Yatırım kapsamındaki; drenaj sistemi, çevre hatıl ve çitleri, sulama sistemi, sentetik çim kaplanması, doğal çim saha kaplanması, elektrik direkleri ve LED saha aydınlatmaları işleri ise büyükşehir belediyesi ile "ortak proje" kapsamında gerçekleştirilecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Karşıyaka Spor Kulübü için de bir alt yapı desteği çalışması yaptığı ve bu konunun önümüzdeki meclis toplantısında gündeme getirilebileceği bildirildi.