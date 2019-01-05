Büyükşehir'den hayvanların susuz kalmaması için yaşam vahaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına çok önemli bir hamle daha geldi. Özellikle yaz aylarında su kaynaklarının kuruduğu bölgelerde hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla 23 adet gölet projesi hayata geçirildi. Böylece hem sahipli sürülerin hem de doğadaki yaban hayvanlarının faydalanacağı "yaşam vahaları" oluşturuldu.

Kent kırsalında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı teşvik etmek ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla tüm Türkiye'ye örnek bir kırsal kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sektörün önemli bir sorununa daha el attı. Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarına erişimi sınırlı mera ve otlaklarda yağmur ve kar sularını depolayan hayvan içme suyu (HİS) göletleri oluşturuyor. Aynı zamanda mevcut göletlerin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdüren İzmir'in yerel yönetimi, küçük ve büyükbaş hayvanların et ve süt v eriminde, özellikle sıcak havalarda fazla yürümeye bağlı düşüşün de önüne geçmiş oluyor.

15 gölet daha yolda

Proje kapsamında Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili ve Kınık kırsalında revize edilerek genişletilen toplam 23 adet hayvan içme suyu göleti (HİS) ile hayvan sürülerinin içme suyuna erişmek için uzak mesafelere gitmeleri engellendi. 2019 yılı içerisinde 7 adet yeni HİS göleti daha açılmasına ilişkin etüt ve planlama çalışmaları tamamlandı. Muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda Bornova ve Bergama kırsalında revize edilerek bölge köylüsünün hizmetine sunulacak mevcut 8 adet HİS göletinin ise planlama çalışmaları devam ediyor.

Yaban hayvanlarına da can veriyor

Artan yağışlarla birlikte hedeflenen su tutma kapasitelerine erişen HİS göletleri sayesinde meradaki hayvanlar kadar, sıcak yaz aylarında suya muhtaç kalan kuş, tavşan, sincap, sansar, domuz ve tilki gibi yabani canlıların da ihtiyacı karşılanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeyle, kent kırsalında yaban hayatının yaşatılması ve korunmasına katkı sağlıyor. Meralarda otlatmayı ve hayvancılığı kolaylaştırıcı bir uygulama olan hayvan içme suyu göletleri, aynı zamanda toprak ve su muhafazasına yönelik fiziksel tedbir işlevi de görüyor.