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Büyükşehir'den minibüs esnafına destek

Korona salgını nedeniyle toplu taşımacılıkta yaşanan düşüş minibüs esnafını da vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her minibüsün ödediği terminal ücretlerini üç ay süreyle almamaya karar verdi.


İzmir'de salgın hastalıkla mücadele çalışmaları nedeniyle sokağa çıkanların sayısı düştü. Sokağa çıkmak zorunda olanların büyük bölümü de genellikle özel araçlarını kullanıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarına binişlerin yüzde 80 oranında gerilemesi, bunun en büyük göstergelerinden biri.



Başkan Soyer onayladı


Bu durumu dikkat alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, minibüs esnafını unutmadı. Özel taşımacılık kuruluşlarına bağlı dolmuş ve minibüslerin ödediği terminal giriş-çıkış ücretlerinin geçici süreyle alınmaması yönündeki öneri başkanlık makamına sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normal koşullarda meclis üyelerinin alması gereken bu kararı, “olağanastü şartlar ve mücbir sebepler” gerekçesiyle bizzat onayladı. Buna göre, dolmuş ve minibüs esnafı, üç ay süreyle terminal giriş-çıkış ücreti ödemeyecek.

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