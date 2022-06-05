Büyükşehir'den öğrencilere LGS desteği

Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü. LGS sınavı nedeniyle 10 ayrı okulda öğrenciler ve velileri için 11 bin kişilik su, çay ve kahve ikramında bulunuldu. Zabıta Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi, trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan onlarca öğrenci ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda “Gençlerimiz için yarın büyük gün. LGS heyecanlarını hep birlikte paylaştığımız bu günde belediyemizin gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetlerini durduruyoruz. Tüm halkımızdan da ses konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Başarılar gençler” ifadelerini kullanmıştı.