Büyükşehir'den tohum takas etkinliği

Tüm İzmirlilerin davetli olduğu etkinlikte atölyeler ve söyleşiler de olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir tarım mümkün" vizyonu ışığında Bornova Aşık Veysel Alanında geçen yıl açılan Can Yücel Tohum Merkezi, geleneksel tohum takas etkinliğine ev sahipliği yapacak. Yarın düzenlenecek etkinlik saat 10.30'da başlayacak. Türkiye'nin her bölgesinden yüz binlerce yerel tohum bu etkinlikte buluşacak ve gelecek nesillere aktarılması için takas edilecek.

Atölyeler de var

Etkinlikte derneklerin, grupların, kooperatiflerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, diğer büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin yerel tohum stantları olacak. Su kabağı boyama atölyesi, saksını boya çiçeğini ek etkinliği, kompost ve permakültür, börtü böcek atölyeleri de yapılacak. Ayrıca Kemalpaşa ve Bornova Yörüklerinin gösterileri ve uygulama bahçesi olacak. Program Gazeteci-Yazar ve Yerel Tohum Gönüllüsü Cem Seymen, Dr. Levent Köstem ve Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu'nun katılacağı söyleşi ile devam edecek.