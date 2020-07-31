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Büyükşehir'i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hemşehri İletişim Merkezindeki (HİM) ziyareti sırasında, çağrı merkezini arayan bir yurttaşın telefonuna yanıt verdi.

Mahallesinde yaşanan sorunu aktarmak isteyen Zeygin Yüksel, Başkan Soyer'in kendini tanıtmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezini ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı. Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen bir telefonu da yanıtlayan Soyer'le, Zeygin Yüksel isimli yurttaş arasında esprili bir diyalog yaşandı.


Yüksel, Tunç Soyer'e Birinci Kadriye Mahallesinde yaşadığı bir sorunu aktardı, Başkan Soyer de kendisini dikkatle dinleyerek notlarını aldı. Zeygin Yüksel, görüşmenin sonunda Başkan Tunç Soyer'in kendini tanıtması üzerinde üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa bir sohbetin ardından Başkan Soyer not aldığı şikayetlerin çözümü için yetkililere gerekli talimatları verdi.

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