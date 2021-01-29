Bypass ameliyatı olduğuna inanamadı

Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından göğsünde açılan 8 santimlik kesiden bypass ameliyatı gerçekleştirilen Usta, “Benim gibi klasik bypass ameliyatından korkup kaçan hastalar için şahane bir alternatif. Sanki ameliyat olmamış gibiyim” dedi.

İzmir Kemalpaşa'da gıda makineleri üretimi yapan 2 çocuk babası Murat Usta geçtiğimiz Ekim ayında sırtında başlayan şiddetli ağrı üzerine gittiği doktorda kalp damarlarının ikisinin tıkalı olduğunu öğrendi. Usta'ya bilekten anjiyo önerildi. Ama bu işlemden sonuç alınamadı ve bu kez iki kasıktan girilerek Usta'ya anjiyo yapıldı. Anjiyo seansında yüzde 80 tıkalı olan damar balonla açılarak stent takılırken, tamamen tıkalı olan damara işlem yapılamadı. Tıkalı damarın hayati risk oluşturacağı belirtilerek Murat Usta'ya bypass ameliyatı önerildi. Ancak 'iman tahtası' denilen göğüs kemiği açılarak yapılacak bypass, Usta'nın gözünü korkuttu ve klasik yöntemle ameliyat olmaktan vazgeçti. Murat Usta alternatif tedavi yöntemleri arayışına girişti, hatta iş için gittiği Almanya'da da ameliyat olma yollarını araştırdı. Bu arayış sürecinde İzmir Kent Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin'in göğüs kemiğini kesmeden, meme altından bypass ameliyatı yaptığını öğrenen Usta rotasını buraya çevirdi. Nitekim bu yöntem konusunda ikna olan Usta, geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Narin tarafından ameliyat edildi, sadece meme altından açılan 8 santimlik kesiden girilerek gerçekleşen bypass ile sağlığına kavuştu.

Klasik yöntemden kaçanlar için

Bu yöntemin klasik bypass ameliyatından korkup kaçanlar için şahane bir yöntem olduğunu belirten Usta, “Doktorum bana bu ameliyatın klasik yöntemden daha uzun süreceğini ancak daha kısa sürede normal yaşamıma döneceğimi söylemişti. Dediği gibi çıktı, sanki ameliyat olmamış gibiyim. Benim gibi bypass kararı alınmış ancak ameliyat olmaya korkan çok arkadaşım var. Bu yöntem benim gibi hastalar için ideal” diye konuştu.

6 hafta yerine 5 günde iyileşme

Öte yandan İzmir kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin, meme altı bypass yönteminin hastaya bir dizi avantaj sağladığını söyledi. “Bu yöntemin zorluğu ve külfeti cerraha” diyen Doç. Dr. Narin şöyle konuştu: “Küçük bir kesiden kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyat için özel cihazlar gerekiyor. Hastanenin bu konuda yatırım yapması gerek. Ayrıca hekimin de deneyimli olması gerekiyor çünkü ameliyat klasik yöntemden daha uzun sürüyor. Küçük bir kesiden ameliyat gerçekleştiği için hastanın iyileşme süresi 6 hafta yerine 5 güne iniyor. Hasta rahatlıkla sağına, soluna yatabiliyor. İsterse araba bile kullanabilir. Klasik yöntemde bu mümkün değil. Hastamız Murat Usta da bu yöntemin avantajlarını yaşadı, kısa sürede normal yaşamına döndü. Hastamıza klasik yöntemin yanında dünyada ve ülkemizde az sayıda merkezde yapılan bu yöntemi sunabilmek hekim ve hastane olarak da bizi mutlu ediyor.”