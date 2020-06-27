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Cadde ortasında kadına şiddet, cep telefonuyla görüntülendi

İzmir’n Bayraklı ilçesinde bir şahsın, genç bir kadına şiddet uygulaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'n Bayraklı ilçesinde bir şahsın, genç bir kadına şiddet uygulaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs, cadde kenarında genç kadına defalarca tokat attı. Genç kadın ise erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, sosyal medyada yayılan video tepki çekti. Polis ekiplerinin, genç kadına şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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