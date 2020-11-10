Çadır kentte korona virüsüne karşı hijyen önlemleri

İzmir'de, deprem nedeniyle kurulan çadır kentlerde hijyen önlemleri artırılırken, Buca ilçesinde Şirinyer Hipodromu'nun dört bir yanına hijyen noktaları konuldu ve 2 bin adet hijyen paketi dağıtıldı.

Depremin ardından İzmir'deki çadır kentlerde korona virüsü nedeniyle önlemler artırılırken, Buca Belediyesi, artan vakalara karşı hijyen paketleri dağıtmaya başladı. Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadır kentte düzenli temizlik yapıp maske dağıtan belediye ekipleri, çadır alanının dört bir yanına hijyen noktaları kurdu.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, Buca Muhtarlar Birliği ve Buca Muhtarlar Derneği yönetimiyle birlikte Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadır kenti ziyaret etti. Başkan Kılıç ve muhtarlar, içerisinde; çocuk maskesi, çorap, eldiven, dezenfektan ve hijyen malzemelerinin yer aldığı 2 bin adet hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarını öğrenen Başkan Kılıç ve muhtarlar, hijyen konusunda üst düzeyde hassasiyet göstermelerini istedi.