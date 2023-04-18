Çadırda uyuşturucu satan torbacıya operasyon

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dağlık alana çadır kurup burada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli, İzmir polisi tarafından suçüstü yakalandı. Çadırda yapılan aramada satışa hazır hale getirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçede uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele için özel olarak kurulan Narkotik timi, Peker Mahallesi'nde dağlık alanda çadır kuran bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çadırın kurulduğu bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli A.T.'yi suçüstü yakaladı.

Çadırda yapılan aramada, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda esrar maddesi, 95 ekstazi hap ve 56 sentetik ecza ele geçirildi. A.T., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.